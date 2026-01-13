В ДНР задержали 25 причастных к торговле наркотиками

Кураторство преступников осуществлялось с территории Украины, сообщили в УФСБ

ДОНЕЦК, 13 января. /ТАСС/. Спецслужбы ДНР пресекли крупный канал поставки наркотиков в ДНР. Как сообщили в региональном УФСБ, по данному факту задержаны 25 человек.

"Управлением ФСБ России по Донецкой Народной Республике пресечена деятельность преступной группы, организовавшей канал распространения наркотических средств на территории ДНР. Задержаны 25 граждан России, занимавшихся поставкой, фасовкой и распространением наркотиков путем тайниковых закладок", - сказали в УФСБ.

Всего в ходе обысков по месту жительства задержанных изъято свыше 50 кг синтетических наркотиков. "Непосредственное кураторство преступников осуществлялось с территории Украины", - добавили в управлении.

Следственным подразделением УФСБ возбуждены уголовные дела.