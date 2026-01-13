В Киеве, Днепропетровске и Одессе ввели аварийные отключения света

В этих регионах не действуют плановые графики почасовых отключений, сообщили в Минэнерго Украины

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Аварийные отключения электричества действуют в Киеве, Киевской области, Днепропетровске, Одессе и одноименной области. Об этом сообщается в Telegram-канале Минэнерго Украины.

В ведомстве предупредили, что плановые графики почасовых отключений в этих регионах не действуют.

По данным Минэнерго, во всех остальных регионах страны действуют плановые графики. При этом из-за повреждения инфраструктуры часть абонентов обесточены в Днепропетровской, Харьковской и Черниговской областях, а также на подконтрольной украинским властям территории ДНР и Запорожский области.

Власти Украины за последние месяцы несколько раз сообщали о масштабных повреждениях энергетической инфраструктуры. В большинстве регионов страны ежедневно вводят многочасовые графики отключения света. Как отмечал глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко, такая ситуация может сохраняться в течение всей зимы.