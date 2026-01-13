В Тамбове завели дело о хищении при капремонте лицея

Подрядчик похитил бюджетные средства в размере свыше 14 млн рублей

ТАМБОВ, 13 января. /ТАСС/. Уголовное дело о мошенничестве в крупном размере при капремонте лицея №21 города Тамбова завели по итогам прокурорской проверки. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

"По материалам прокурорской проверки следственным органом возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

По данным надзорного органа, в 2024 году в рамках исполнения муниципального контракта по капитальному ремонту здания лицея №21 города Тамбова подрядчик похитил бюджетные средства в размере свыше 14 млн рублей, перечисленные в качестве аванса. Капремонт здания велся по нацпроекту "Молодежь и дети".