"Страна": в Киеве почти полный блэкаут

По данным издания, в городе все потребители обесточены либо полностью, либо частично

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Киев практически полностью обесточен, сообщило издание "Страна".

По его данным, в настоящее время все потребители обесточены либо полностью, либо частично. Жители столицы публикуют в социальных сетях видео из квартир, где нет ни света, ни отопления. Издание уточняет, что у некоторых потребителей нет электричества уже пятые сутки.

В столице из-за длительных отключений света также продолжают закрываться супермаркеты. Согласно информации "Страны", возле супермаркетов, которые пока продолжают работать, уже образовались очереди.

В понедельник издание "Инсайдер" сообщило, что крупные торговые сети Киева начали закрывать свои магазины из-за проблем с электроснабжением. Генераторы, от которых запитывают оборудование супермаркетов, не выдерживают нагрузки. Аналогичная ситуация складывается и в Киевской области. Во вторник утром две торговые сети подтвердили приостановку работы некоторых столичных супермаркетов из-за отключений света. Позже премьер-министр Украины Юлия Свириденко фактически признала остановку работы супермаркетов, добавив, что правительство намерено взять ситуацию на контроль.

Проблемы с электроснабжением в Киеве и области начались с конца 2025 года из-за серьезных повреждений объектов энергетики в столичном регионе. 9 января мэр города Виталий Кличко призвал жителей по возможности покинуть столицу из-за проблем с тепло- и электроснабжением, указав, что на тот момент половина многоквартирных домов осталась без отопления. 13 января Кличко сообщил, что ситуация с электроснабжением в городе ухудшилась, дефицит ощущается даже для обеспечения потребностей критической инфраструктуры. Около 500 многоэтажных домов остаются без отопления. Из-за нехватки электроэнергии в районах правобережья приостановлено движение трамваев и троллейбусов. На часть маршрутов для замены вышли автобусы.

Как сообщили ТАСС очевидцы, электричество в Киеве появляется на два-три часа в сутки, отопление и водоснабжение работают с перебоями.