Александра Гудкова оштрафовали за разжигание ненависти в клипе "Я узкий"

Штраф составил 11 тыс. рублей

Александр Гудков © Антон Новодережкин/ ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Красногорский городской суд оштрафовал на 11 тыс. рублей комика Александра Гудкова за разжигание ненависти в клипе "Я узкий". Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов Московской области.

"Суд признал Гудкова А. В. виновным по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 11 тыс. рублей", - сообщили в инстанции.

Как пояснили в пресс-службе, "Гудков А. В. в социальной сети "ВКонтакте" разместил видеозапись с наименованием "Александр Гудков - Я узкий", используя аранжировку композиции "Я русский", исполняемую певцом под псевдонимом Shaman, изменил текст песни, применив словосочетание "Я узкий". Данный информационный материал открыт для просмотра всем пользователям социальной сети", - отметили в пресс-службе.

Суд пришел к выводу о наличии в видеозаписи публичных действий, направленных на унижение достоинства человека и группы лиц по признакам происхождения.