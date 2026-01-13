В Севастополе объявляли воздушную тревогу
13:38
обновлено 13:55
СЕВАСТОПОЛЬ, 13 января. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена в Севастополе. Об этом сообщал губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" - написал он.
Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города сообщала, что морской и наземный общественный транспорт приостановил движение.
Позднее Развожаев сообщил об отмене тревоги. Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя проинформировала, что транспорт возобновляет движение.
В новость внесены изменения (16:55 мск) - добавлена информация об отмене тревоги и возобновлении движения транспорта.