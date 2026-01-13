В Севастополе объявляли воздушную тревогу

Морской и наземный общественный транспорт приостанавливал движение

Редакция сайта ТАСС

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 января. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена в Севастополе. Об этом сообщал губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

"Внимание всем! Воздушная тревога!" - написал он.

Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города сообщала, что морской и наземный общественный транспорт приостановил движение.

Позднее Развожаев сообщил об отмене тревоги. Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя проинформировала, что транспорт возобновляет движение.

В новость внесены изменения (16:55 мск) - добавлена информация об отмене тревоги и возобновлении движения транспорта.