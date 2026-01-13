Против Charlie Hebdo подали жалобу за карикатуру на трагедию в Кран-Монтане

На рисунке изображены два обгоревших лыжника в бинтах, спускающихся с горы с табличкой "Кран-Монтана", а также добавлена подпись "Обгорелые на лыжах. Комедия года"

Редакция сайта ТАСС

ЖЕНЕВА, 13 января. /ТАСС/. Писательница из кантона Вале и ее муж-юрист подали жалобу в прокуратуру с требованием начать уголовное расследование в отношении французского сатирического журнала Charlie Hebdo из-за оскорбляющей человеческое достоинство карикатуры на жертв трагедии в Кран-Монтане, унесшей жизни 40 человек. Об этом сообщила телекомпания RTS.

По ее информации, речь идет о рисунке, опубликованном изданием 9 января, в день национального траура по погибшим в Кран-Монтане. На нем изображены два обгоревших лыжника в бинтах, спускающихся с горы с табличкой "Кран-Монтана". Подпись к карикатуре "Обгорелые на лыжах. Комедия года" отсылает к французской комедии 1979 года "Загорелые на лыжах".

Истцы - Беатрис Рианд и ее муж Стефан - посчитали рисунок "оскорблением достоинства жертв". По их мнению, карикатура подпадает под действие статьи 135 швейцарского уголовного кодекса, которая определяет формы изображения насилия. Супруги Рианд уверены, что рисунок "не имеет значимой культурной, художественной" или иной ценности, поскольку не осуждает пережитое жертвами насилие, а скорее "нейтрализует его смехом". Теперь, считают истцы, прокуратура должна будет решить, что "важнее: человеческое достоинство или свобода слова".

Главный редактор Charlie Hebdo Жерар Биар признал, что журнал получил "десятки сообщений от возмущенных швейцарских граждан". В то же время он отметил, что юмор "должен вызывать какие-то эмоции" и "не обязательно должен быть чем-то приятным". По его словам, карикатура "не высмеивает жертв", а направлена против абсурдности трагедии в Кран-Монтане.