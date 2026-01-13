В Татарстане арестовали коммунальщиков после гибели детей в колодце

Речь идет о двоих сотрудниках компании "Таткоммунэнерго"

КАЗАНЬ, 13 января. /ТАСС/. Менделеевский районный суд отправил под домашний арест двоих сотрудников компании "Таткоммунэнерго" по делу о гибели двоих детей в одном из колодцев города Менделеевска в Татарстане. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении обоих фигурантов дела", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что 4 января в колодце, расположенном рядом с несанкционированной детской горкой, обнаружили тела двух малолетних детей. Следователи завели уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). По данным прокуратуры Татарстана, колодец входит в систему водоснабжения Менделеевска, балансодержателем которой является АО РПО "Таткоммунэнерго". Колодец эксплуатировался без крышки, что привело к гибели детей.