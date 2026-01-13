В Брянской области мужчина пострадал при атаке дронов ВСУ

Его доставили в больницу

Редакция сайта ТАСС

БРЯНСК, 13 января. /ТАСС/. Мирный житель ранен в результате атаки FPV-дронов на два гражданских автомобиля в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Он написал в своем Telegram-канале, что в поселке Белая Березка Трубчевского района "украинские террористы атаковали" при помощи FPV-дронов два гражданских автомобиля. "В результате подлых действий ВСУ" осколочные ранения получил мирный житель. Мужчину оперативно доставили в больницу, где ему оказали всю необходимую медицинскую помощь, отметил Богомаз.