Дело о смерти детей в новокузнецком роддоме передали в центральный аппарат СК

Поручение дал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин

Редакция сайта ТАСС

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин © Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Глава СК Александр Бастрыкин передал дело о смерти новорожденных в новокузнецком роддоме в центральный аппарат ведомства. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

Читайте также Трагедия в новокузнецком роддоме. Ведется проверка после смерти девяти младенцев

"По поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина уголовное дело, возбужденное следственным управлением СК России по Кемеровской области - Кузбассу по факту смерти новорожденных в роддоме Новокузнецка по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность), передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщалось, в Новокузнецком родильном доме №1 умерли девять новорожденных. Председатель Следственного комитета России поручил и.о. руководителя следственного управления СК России по Кемеровской области - Кузбассу Павлу Курочкину предоставить доклад о первоначальных результатах расследования. Кроме того, по указанию главы ведомства к расследованию привлечены опытные следователи, криминалисты и эксперты центрального аппарата СК России.

"Бастрыкин А. И. также поручил дать правовую оценку доводам, озвученным в средствах массовой информации и социальных медиа, о ранее имевшихся случаях травмирования и смерти детей в данном учреждении, а также ненадлежащем оказании медицинской помощи. В ходе следствия будут установлены все обстоятельства произошедшего", - сказали в СК.