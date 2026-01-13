Пятеро жителей Крыма, обвиняемых в подготовке захвата власти, не признали вину

Первое слушание дела по существу прошло в Южном окружном военном суде

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 января. /ТАСС/. Пятеро жителей Республики Крым, которых обвиняют в подготовке насильственного захвата власти, не признали вину в ходе первого слушания по существу в Южном окружном военном суде. Об этом ТАСС сообщил представитель суда.

"Все вину не признали", - сказал собеседник агентства.

По версии следствия, с августа 2023 года по февраль 2025-го в селе Джанкойского района Крыма обвиняемые, будучи участниками ячейки террористической организации, изучали экстремистскую литературу и обсуждали необходимость захвата государственной власти. Их задержали сотрудники управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю совместно с сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Подсудимых обвиняют по ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации), ч. 1 ст. 30, ст. 278 (подготовка к насильственному захвату власти) УК РФ.