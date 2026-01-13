Минэнерго Украины: прогнозов по восстановлению электричества в Киеве пока нет

Замглавы ведомства Николай Колесник заявил, что работы будут происходить фактически круглосуточно, несмотря на все сложные погодные условия

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Замминистра энергетики Украины Николай Колесник заявил, что сейчас нет возможности дать прогнозы относительно восстановления электроснабжения Киева.

"Ситуация в столичном регионе, в Киеве <...>. Действуют аварийные графики отключений. Работы продолжаются и будут происходить фактически круглосуточно, несмотря на все сложные погодные условия, чтобы как можно быстрее стабилизировать и перейти в плановый график. Но ситуация достаточно сложная, и мы видим, что сейчас никаких прогнозов мы не можем давать", - заявил Колесник на онлайн-брифинге Минэнерго.

Ранее во вторник в Киеве прогремела серия взрывов.

Как сообщали ТАСС очевидцы, электричество в Киеве появляется на два-три часа в сутки, в работе систем отопления и водоснабжения возникают перебои. Издание "Страна" сообщало, что Киев практически полностью обесточен, почти все потребители обесточены либо полностью, либо частично. Жители столицы публикуют в социальных сетях видео из квартир, где нет ни света, ни отопления. Издание уточняет, что у некоторых потребителей нет электричества уже пятые сутки.

Проблемы с электроснабжением в Киеве и области начались с конца 2025 года из-за серьезных повреждений объектов энергетики в столичном регионе. 9 января мэр города Виталий Кличко призвал жителей по возможности покинуть столицу из-за проблем с тепло- и электроснабжением, указав, что на тот момент половина многоквартирных домов осталась без отопления. 13 января Кличко сообщил, что ситуация с электроснабжением в городе ухудшилась, дефицит ощущается даже для обеспечения потребностей критической инфраструктуры. Около 500 многоэтажных домов остаются без отопления. Из-за нехватки электроэнергии в районах правобережья приостановлено движение трамваев и троллейбусов. На часть маршрутов для замены вышли автобусы.