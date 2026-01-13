В Киеве один из театров перенес спектакль из-за энергетического кризиса

Как сообщает пресс-служба театра, из-за аварийных отключений электричества обогреть зал до комфортной температуры невозможно

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Независимый Дикий театр в Киеве переносит один из своих спектаклей из-за невозможности обогреть зал на фоне аварийных отключений электричества в столице. Об этом сообщила пресс-служба театра.

"Уважаемые зрители, из-за аварийных отключений и низкой температуры обогреть Сцену 6 (основная площадка для постановок театра - прим. ТАСС) до комфортной температуры сейчас невозможно", - говорится на странице театра в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Показ спектакля отложен до 22 февраля.

Кроме того, издание "Общественное" отмечает, что сразу в нескольких крупных театрах столицы, а именно в Национальном академическом драматическом театре имени Леси Украинки, Октябрьском дворце, Национальном театре имени Ивана Франко и Киевском академическом театре драмы и комедии, также очень холодно, из-за чего люди смотрят спектакли в верхней одежде.

Проблемы с электроснабжением в Киеве и области начались с конца 2025 года из-за серьезных повреждений объектов энергетики в столичном регионе. 9 января мэр города Виталий Кличко призвал жителей по возможности покинуть столицу из-за проблем с тепло- и электроснабжением, указав, что на тот момент половина многоквартирных домов осталась без отопления. 13 января Кличко сообщил, что ситуация с электроснабжением в городе ухудшилась, дефицит ощущается даже для обеспечения потребностей критической инфраструктуры. Около 500 многоэтажных домов остаются без отопления. Из-за нехватки электроэнергии в районах правобережья приостановлено движение трамваев и троллейбусов. На часть маршрутов для замены вышли автобусы, а под Киевом образовались большие очереди на АЗС из-за фактического блэкаута.

Как сообщили ТАСС очевидцы, электричество в Киеве появляется на два-три часа в сутки, в работе систем отопления и водоснабжения возникают перебои.