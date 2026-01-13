В Кабардино-Балкарии в ДТП погиб человек

Пострадали двое, их госпитализировали

НАЛЬЧИК, 13 января. /ТАСС/. В Баксанском районе Кабардино-Балкари один человек погиб, двое пострадали в дорожно-транспортном происшествии, сообщили в региональной прокуратуре.

"На автомобильной дороге Баксан - Карагач в Баксанском районе Кабардино-Балкарии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух транспортных средств, в салоне одного из которых находился малолетний ребенок. Один из водителей получил травмы, несовместимые с жизнью. Другой водитель и пассажиры доставлены в больницу", - пояснили в прокуратуре.

На месте происшествия работу правоохранительных органов координирует прокурор Баксанского района Ахмед Хурзоков. Проводится процессуальная проверка.