Незаконный доход ОПГ из Самарской области превысил 150 млн рублей

Преступное сообщество занималось обналичиванием денежных средств
15:26

САМАРА, 13 января. /ТАСС/. Преступная группа из 29 человек, члены которой осуждены за экономические преступления в Тольятти Самарской области, получила незаконный доход в размере более 151 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

"В Самарской области вынесен приговор 29 участникам преступного сообщества, получившим в результате обналичивания денежных средств преступный доход на сумму более 151 млн рублей", - сказано в сообщении.

Как пояснили в надзорном ведомстве, руководил преступным сообществом местный адвокат. Осужденные с мая 2017 года по июль 2019-го осуществили финансовые операции на сумму около 1,9 млрд рублей. Суд установил, что фигуранты вели в Тольятти банковскую деятельность без регистрации, осуществляя обналичивание денежных средств и их легализацию. Руководитель преступной организации направил более 50 млн рублей на строительство зданий в Тольятти, которые зарегистрированы на аффилированную с ним организацию.

Ранее сообщалось, что фигуранты совершили ряд преступлений, классифицированных по статьям об организации преступного сообщества, незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств платежей, незаконном образовании юридического лица и легализации денежных средств. Центральный районный суд Тольятти приговорил их к лишению свободы на сроки от 3 до 19 лет. 

