В ФРГ поезд сошел с рельсов на участке, где должен был пройти эшелон с оружием для США

По информации газеты Bild, авария произошла 12 января вечером

БЕРЛИН, 13 января. /ТАСС/. Товарный поезд сошел с рельсов в городе Эссен (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) на западе Германии на участке, по которому должен был пройти эшелон с боеприпасами и военной техникой для американских военных. Полиция проверяет версию возможной диверсии, пишет газета Bild.

По информации издания, авария произошла 12 января вечером около 22:30 (00:30 мск). Локомотив буксировал 20 цистерн, в каждой из которых находилось 25 тонн опасных грузов. У локомотива сошла с рельсов только одна ось, никто не пострадал. На месте аварии следователи установили, что к рельсам было прикреплено несколько металлических скоб.

Последний поезд прошел данный участок около 17:30 (19:30 мск) без каких-либо проблем или происшествий. Приблизительно 70 минут спустя по этому маршруту должен был пройти товарный поезд с боеприпасами и военной техникой для армии США. Однако из-за задержки поезд был перенаправлен. Вместо него по этому маршруту прошел другой состав, который и сошел с рельсов, указывает Bild.

В районе, где произошла авария, ранее велись строительные работы, еще не все строительное оборудование было убрано. В настоящее время следователи выясняют, могли ли металлические скобы остаться после недавних строительных работ или же их преднамеренно установили там. "Было бы огромным совпадением, если бы товарный поезд проехал по путям непосредственно перед американским эшелоном и не сообщил ни о каких проблемах. Если скобы остались от строительных работ, возникает вопрос: почему другие поезда не попали в аварии?" - сказал Bild представитель органов государственной безопасности ФРГ. Для установки таких металлических скоб, как пояснил Bild оперативник, не требуется особых технических знаний.