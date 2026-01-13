Боевику запрещенного РДК Сакании вынесли приговор

Члена "Русского добровольческого корпуса" приговорили к 19 годам лишения свободы, сообщили в московской прокуратуре

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Член запрещенной в РФ и признанной террористической украинской организации "Русский добровольческий корпус" (РДК) Александр Сакания приговорен к 19 годам лишения свободы. Об этом ТАСС сообщили в московской прокуратуре.

"30-летний Александр Сакания признан виновным по ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие в незаконном вооруженном формировании), ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе), ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в террористической организации), ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности)", - сообщили в ведомстве.

Сакания находился на территории Грузии с августа 2022 года по декабрь 2023-го, где, воспользовавшись знакомством с лидером РДК, вступил в состав формирования и стал участвовать в его деятельности. В частности, по поручениям руководителей он проводил проверку кандидатов, которые хотели вступить в организацию.

С декабря 2023 года по февраль 2024 года он руководил фильтрационным пунктом в Грузии, принимал самостоятельные решения по отбору кандидатов, желающих участвовать в деятельности организации, путем их проверки, дальнейшей вербовки, искал и склонял людей к вступлению и участию в деятельности организации.