Дело экс-ректора ПсковГУ Ильиной рассмотрят 27 января

Женщина находится под домашним арестом по делу о хищении денежных средств

ПСКОВ, 13 января. /ТАСС/. Уголовное дело бывшего ректора Псковского государственного университета (ПсковГУ) Натальи Ильиной, которая находится под домашним арестом по делу о хищении денежных средств и превышении должностных полномочий, будет рассмотрено в суде 27 января. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Псковской области.

"Уголовное дело в отношении бывшего ректора ПсковГУ по факту хищения денежных средств и превышения должностных полномочий назначено к рассмотрению по существу на 10:00 27 января 2026 года", - говорится в сообщении.

Ильина была задержана в начале апреля 2025 года по уголовному делу о мошенничестве. По версии следствия, с 2020 по 2021 год она трудоустроила в образовательное учреждение своего знакомого на должность доцента, но тот на рабочем месте не появлялся и трудовых обязанностей не исполнял. По данным правоохранительных органов, Ильина на протяжении как минимум четырех последних лет проживала в номере-люксе гостиничного комплекса "Двор Подзноева". Общая стоимость таких услуг за этот период, по предварительным данным, превысила 14 млн рублей.

В конце мая 2025 года сотрудники правоохранительных органов возбудили второе уголовное дело в отношении Ильиной по статье о превышении должностных полномочий. В августе в отношении экс-ректора были возбуждены два новых уголовных дела, а в октябре - еще три.