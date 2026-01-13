В Казахстане заявили, что БПЛА атаковали два танкера вблизи терминала КТК

Никто не пострадал, уточнили в местном Минэнерго

Редакция сайта ТАСС

Морской терминал КТК в Новороссийске © Юрий Березнюк/ ТАСС, архив

АСТАНА, 13 января. /ТАСС/. Два танкера, задействованных в перевозке казахстанской нефти, подверглись атаке беспилотников в районе морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго Казахстана.

"Министерство энергетики Республики Казахстан подтверждает информацию об инцидентах, произошедших 13 января 2026 года в акватории Черного моря в районе морского терминала КТК с двумя судами, задействованными в транспортировке казахстанской экспортной нефти", - говорится в заявлении.

По данным министерства, атакованные танкеры Matilda и Delta Harmony шли под флагами Мальты и Либерии. Они не были загружены казахстанской нефтью, поэтому ущерба энергоресурсам республики не причинено. Пострадавших среди экипажа также нет, отметило Минэнерго.

Ведомство добавило, что танкер Matilda не получил критических повреждений корпуса.

"На судне зафиксирован взрыв без последующего горения. <....> По предварительной оценке технических служб, танкер сохраняет мореходность, признаков критических повреждений корпуса на данный момент не выявлено", - говорится в заявлении. Атаку на Delta Harmony совершили, когда танкер находился в ожидании погрузки. Возникшее возгорание оперативно ликвидировали.

Министерство энергетики в оперативном режиме координирует действия с национальным оператором "Казмунайгаз", администрацией консорциума и судовладельцами для обеспечения безопасности логистических цепочек и бесперебойности экспортных поставок.