В Таганроге при обстреле ВСУ погибла женщина

Тело погибшей нашли в разрушенном здании

Редакция сайта ТАСС

© Александр Полегенько/ ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 января. /ТАСС/. Тело женщины обнаружили в доме в Таганроге, разрушенном в результате утреннего обстрела ВСУ. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"К концу дня пришла горькая новость из Таганрога, который подвергся сегодня утром вражескому обстрелу. Погибла 65-летняя женщина. На момент атаки она находилась на рабочем месте и убирала помещения в здании, которое было разрушено. Выражаю глубочайшие соболезнования семье погибшей. Гибель родного человека не восполнить, но мы окажем близким материальную помощь", - написал он в своем Telegram-канале.

Спасатели еще продолжают разбор завалов разрушенного здания, в местах атаки работает комиссия по оценке ущерба. Управление защиты от ЧС города принимает документы от жителей пострадавших домов и владельцев автомобилей для оказания материальной помощи.

Слюсарь добавил, что днем также были отражены воздушные атаки в Морозовском и Тарасовском районах. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.