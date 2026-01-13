Ветеринара из Брянска осудили на 10 лет за финансирование экстремизма

Также ему назначен штраф 300 тыс. рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд приговорил к 10 годам лишения свободы ветеринарного врача из Брянской области Алексея Морозова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), признав его виновным в финансировании запрещенной в РФ организации "Артподготовка" (признана экстремистской). Как сообщает корреспондент ТАСС из зала суда, подсудимый полностью признал вину.

"Назначить Морозову Алексею Владимировичу наказание в виде 10 лет лишения свободы, из которых 3 года он проведет в тюрьме, а остальную часть - в колонии строгого режима, со штрафом в размере 300 тыс. рублей", - огласил приговор судья.

В ходе прений сторон прокурор просила назначить подсудимому 11 лет лишения свободы со штрафом в размере 400 тыс. рублей.

Как установил суд, 34-летний Морозов почти за два года (с 2023 по 2025 год) перевел на подконтрольные организации "Артподготовка" счета более 102 тыс. рублей. Ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма). Санкция по данной статье предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до 700 тыс. рублей. Вину он признал в полном объеме и в содеянном раскаялся.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.