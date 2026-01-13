Суд Лондона обвинил капитана Мотина в бездействии перед столкновением судов

В момент происшествия он находился на мостике один в качестве вахтенного начальника, утверждал представитель обвинения Том Литтл

ЛОНДОН, 13 января. /ТАСС/. Капитан контейнеровоза Solong, российский моряк Владимир Мотин был обвинен в том, что не предпринял никаких действий, чтобы в марте 2025 года избежать столкновения в Северном море с танкером Stena Immaculate под флагом США. Об этом заявил 13 января в Центральном уголовном суде Лондона Олд-Бейли представитель обвинения, королевский адвокат Том Литтл.

"Обвиняемый отвечал за управление судном. В момент происшествия он находился на мостике один в качестве вахтенного начальника. В конечном счете он не сделал ничего, совершенно ничего, чтобы избежать столкновения", - утверждал Литтл.

Обвинитель также заявил, что Мотин не предпринял никаких действий, несмотря на то, что "курс, ведущий к столкновению судов, был очень хорошо виден с капитанского мостика", а до этого - на компьютере, установленном на мостике. К тому же сам капитан был "в высшей степени подготовленным" специалистом, который обладал "всем комплексом данных", требовавших от него действий.

"Несмотря на явный курс, ведущий к столкновению, обвиняемый не изменил курс движения", - сказал Литтл. Его слова приводит вещательная корпорация Би-би-си.

Столкновение судов

10 марта 2025 года контейнеровоз Solong под флагом Португалии столкнулся в Северном море со стоявшим на якоре танкером Stena Immaculate. В результате разлома грузового танка часть авиационного топлива, которое перевозил танкер, вылилась в море. На Stena Immaculate произошли взрывы, после чего оба судна загорелись. Среди членов экипажа контейнеровоза было пять россиян, включая капитана. Никто из них не пострадал. Один из моряков с Solong, филиппинец Марк Анджело Перния, пропал без вести, его поиски были прекращены в первый же день, он считается погибшим. Все остальные члены экипажей обоих судов были эвакуированы.

В результате инцидента был задержан Мотин. Ему предъявили обвинение в преступной халатности, которая повлекла за собой гибель человека. Он проходит единственным обвиняемым по этому делу. На предварительном слушании в мае прошлого года Мотин свою вину не признал.

3 апреля британское бюро по расследованию происшествий на море опубликовало предварительный доклад по следам инцидента. В нем говорилось, что нехватка несущих вахту моряков и неблагоприятные погодные условия могли стать причиной столкновения контейнеровоза Solong с танкером Stena Immaculate.

Судебное разбирательство началось 12 января. 13 января к присяге были приведены присяжные, которые должны будут вынести вердикт о виновности или невиновности обвиняемого. Заседание должно занять около четырех недель.