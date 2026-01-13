В Москве на Перовской эстакаде опрокинулся автомобиль

Информация о пострадавших уточняется

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. ДТП с опрокидыванием автомобиля случилось на Перовской эстакаде в Москве, информация о пострадавших уточняется. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.

"На Перовской эстакаде произошло ДТП с последующим опрокидыванием автомобиля. <...> Движение в сторону области затруднено", - говорится в сообщении.

На месте работают оперативные службы города. Автомобилистам рекомендовали выбирать пути объезда.