Украинский депутат Кицак допустил эвакуацию в Киеве

Сценарий возможен при усугублении проблем с теплоснабжением, уточнил политик от правящей партии "Слуга народа"

Киев, Украина © Yuliia Ovsiannikova/ Ukrinform/ NurPhoto via Reuters Connect

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Система теплоснабжения Киева может быть полностью парализована, тогда властям придется объявить эвакуацию населения. Об этом рассказал депутат от правящей на Украине партии "Слуга народа" Богдан Кицак.

По его словам, этот сценарий возможен при усугублении проблем с теплоснабжением столицы.

"Сети целых жилых кварталов или домов могут буквально одна за другой повзрываться, и это приведет к параличу. И де-факто будет оставаться единственный механизм - эвакуировать людей и полностью модернизировать инфраструктуру с нуля", - сказал он в эфире YouTube-канала "Новости Live".

Пока, по его словам, с жителями столицы не ведут коммуникацию о "вероятной эвакуации, когда будет парализована полностью система теплоснабжения".

"Ведется ли в этом направлении коммуникация, что может быть такой сценарий? Пока я такого не слышал", - сказал депутат и выразил надежду, что власти выделят деньги и примут "реальные решения" для устранения имеющихся проблем.

Согласно данным издания "Страна", в Киеве сейчас почти полный блэкаут. Жители столицы публикуют в социальных сетях видео из квартир, где нет ни света, ни отопления.

Проблемы с электроснабжением в Киеве и области начались с конца 2025 года из-за серьезных повреждений объектов энергетики в столичном регионе. 9 января мэр города Виталий Кличко призвал жителей по возможности покинуть столицу из-за проблем с тепло- и электроснабжением, указав, что на тот момент половина многоквартирных домов осталась без отопления.

13 января Кличко сообщил, что ситуация с электроснабжением в городе ухудшилась, дефицит ощущается даже для обеспечения потребностей критической инфраструктуры. Около 500 многоэтажных домов остаются без отопления. Из-за нехватки электроэнергии в районах правобережья приостановлено движение трамваев и троллейбусов. На часть маршрутов для замены вышли автобусы. Как сообщали ТАСС очевидцы, электричество в столице появляется на два-три часа в сутки, отопление и водоснабжение работают с перебоями.