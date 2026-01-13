В Запорожской области без света остались 3 тыс. абонентов

Причины аварии выясняются

МЕЛИТОПОЛЬ, 13 января. /ТАСС/. Почти 3 тысячи абонентов остались без электричества в прифронтовом Васильевском муниципальном округе Запорожской области из-за аварии. Об этом сообщили в Минэнерго региона.

"В Васильевском муниципальном округе зафиксировано аварийное отключение электроэнергии. Без электроснабжения остается 2 981 абонент. Причины аварии выясняются", - говорится в Telegram-канале регионального ведомства.

В восстановительных работах задействованы 3 аварийные бригады из 14 специалистов и 5 единиц спецтехники. Бригады работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить подачу электроэнергии, подчеркнули в запорожском Минэнерго.