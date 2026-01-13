В Белгородской области из-за детонации дрона ВСУ погиб мужчина

Инцидент произошел в городе Шебекино

БЕЛГОРОД, 14 января. /ТАСС/. В городе Шебекино Белгородской области произошел взрыв дрона Вооруженных сил Украины. В результате погиб мирный житель, сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

"В городе Шебекино в результате детонации вражеского беспилотника погиб мирный житель", - говорится в сообщении. В оперштабе уточнили, что мужчина умер от полученных ранений на месте происшествия.