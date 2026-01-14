В Ростове-на-Дону при атаке БПЛА повреждены многоэтажки и промпредприятие

Воздушную атаку отражают над западной частью города

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 января. /ТАСС/. Несколько многоквартирных домов повреждены после атаки БПЛА в Ростове-на-Дону, также загорелось промышленное предприятие.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Александр Скрябин.

"Воздушная атака отражается над западной частью города. Поступает информация о повреждении нескольких многоквартирных домов. Также в результате падения обломков имеет место загорание строений промышленного предприятия. Ведется реагирование экстренными и оперативными службами", - написал он.