В Саратовской области объявляли ракетную опасность

Гражданам рекомендовали отойти от окон

САРАТОВ, 14 января. /ТАСС/. Режим ракетной опасности объявляли на территории Саратовской области. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС России.

"Объявлена ракетная опасность на территории Саратовской области 14.01.2026. При звуках сирен отойдите от окон", - говорится в сообщении.

Позже в приложении МЧС России отменили режим ракетной опасности на территории области.

"Отбой ракетной опасности на территории Саратовской области 14.01.2026. Возвращайтесь к месту работы или проживания", - говорится в сообщении.

В новость внесены изменения (04:37 мск) - добавлена информация об отмене режима ракетной опасности.