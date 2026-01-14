В Саратовской области объявляли ракетную опасность
Редакция сайта ТАСС
01:15
обновлено 01:46
САРАТОВ, 14 января. /ТАСС/. Режим ракетной опасности объявляли на территории Саратовской области. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС России.
"Объявлена ракетная опасность на территории Саратовской области 14.01.2026. При звуках сирен отойдите от окон", - говорится в сообщении.
Позже в приложении МЧС России отменили режим ракетной опасности на территории области.
"Отбой ракетной опасности на территории Саратовской области 14.01.2026. Возвращайтесь к месту работы или проживания", - говорится в сообщении.
В новость внесены изменения (04:37 мск) - добавлена информация об отмене режима ракетной опасности.