ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Cмерть младенцев в роддоме в Новокузнецке
Военная операция на Украине
Дело против президента Венесуэлы Мадуро
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествия

В Воронежской области отменили угрозу непосредственного удара БПЛА

На территории региона сохраняется режим опасности атаки беспилотников
Редакция сайта ТАСС
01:43

ВОРОНЕЖ, 14 января. /ТАСС/. Угроза непосредственного удара БПЛА отменена на территории Воронежа, Борисоглебска, Бобровского и Бутурлиновского районов Воронежской области, сообщил глава региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

"Отмена непосредственной угрозы удара БПЛА в Воронеже, Борисоглебске, Бобровском и Бутурлиновском районах", - написал он.

При этом режим опасности атаки БПЛА сохраняется на всей территории региона. 

РоссияВоронежская областьГусев, Александр Викторович