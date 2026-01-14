В Воронежской области отменили угрозу непосредственного удара БПЛА
Редакция сайта ТАСС
01:43
ВОРОНЕЖ, 14 января. /ТАСС/. Угроза непосредственного удара БПЛА отменена на территории Воронежа, Борисоглебска, Бобровского и Бутурлиновского районов Воронежской области, сообщил глава региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.
"Отмена непосредственной угрозы удара БПЛА в Воронеже, Борисоглебске, Бобровском и Бутурлиновском районах", - написал он.
При этом режим опасности атаки БПЛА сохраняется на всей территории региона.