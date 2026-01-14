В регионах Северного Кавказа объявили угрозу атаки БПЛА

Возможны перебои мобильного интернета

МАХАЧКАЛА, 14 января. /ТАСС/. Режим опасности атаки БПЛА объявлен на территории регионов Северного Кавказа. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Дагестану.

"Опасность атаки БПЛА на территории Северного Кавказа 04:45 мск. По возможности оставайтесь дома. <…> Возможны перебои мобильного интернета. Будьте бдительны и осторожны!" - говорится в сообщении.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков и глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщили в своих Telegram-каналах, что на территориях республик введен режим беспилотной опасности.