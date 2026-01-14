Пострадавшая: медперсонал новокузнецкого роддома работал без масок и перчаток

Со слов врачей, ребенок умер от остановки сердца, сообщила Арина Бедарева



Здание роддома № 1 в Новокузнецке © Ярослав Беляев/ ТАСС

КЕМЕРОВО, 14 января. /ТАСС/. Медперсонал роддома № 1 в Новокузнецке Кемеровской области, где погибли девять младенцев, не носил средства индивидуальной защиты (СИЗ), в частности маски и перчатки. Об этом ТАСС сообщила одна из пострадавших, мать погибшего ребенка Арина Бедарева.

Ранее другая пострадавшая сообщала ТАСС, что медучреждение закрыли на карантин перед Новым годом из-за превышения заболеваемости ОРВИ.

"Маски и перчатки носил только мой лечащий врач, который лечил моего ребенка. Младший медицинский персонал, другие врачи ходили без масок, <...>, [работали] без масок, без перчаток", - сказала собеседница агентства, добавив, что медицинскую аппаратуру у новорожденных медперсонал также поправлял, не используя средства индивидуальной защиты. При этом Бедарева уточнила, что медперсонал был дружелюбен, вежливо разговаривал, а палата, где она находилась, была чистой, антисанитарии не было. Также она отметила профессиональную работу врачей во время родов и реанимации ее ребенка.

Она также сообщила, что ее ребенок родился 22 декабря, но из-за пневмоторакса его поместили под наблюдение, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Как отметила пострадавшая, ее ребенок пошел на поправку, состояние стабилизировалось и его отключили от оборудования, однако после 5 января сообщили, что он заболел, состояние снова стало тяжелым. 10 января новорожденный погиб.

Собеседница агентства рассказала, что узнала о смерти своего ребенка только через несколько часов. "Нам никто не позвонил, пока мы не позвонили сами. Мы просто в день звонили по два раза, то есть утром и вечером. 10 [января] утром позвонили, нам сказали, что ребенок в тяжелом состоянии, но стабилен. В шесть часов вечера позвонили и сказали: "Он у вас в три часа сорок пять минут умер", - рассказала она.

Бедарева сказала, что, со слов врачей, ребенок умер от остановки сердца. "Стало подозрительно, потому что к нему приходил кардиолог, не только к нему, а ко всем деткам, проверял сердечки и мозговую деятельность. <...> Сердце было абсолютно здоровым, абсолютно. Но врач сообщает, что остановилось сердце у ребенка", - поделилась она.