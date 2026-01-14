В Ростове-на-Дону откроют ПВР для жителей дома, пострадавшего от атаки БПЛА

Там будут обеспечены спальные места, горячее питание и напитки

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 января. /ТАСС/. В Ростове-на-Дону для жильцов многоквартирного дома, пострадавшего от удара дрона ВСУ, организуют пункт временного размещения. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин в своем Telegram-канале.

"Для жителей пострадавшего многоквартирного дома развернут пункт временного размещения, в котором организованы спальные места, горячие напитки и питание", - написал он.

Скрябин также добавил, что на базе администрации Советского района работает горячая линия.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале проинформировал, что в результате атаки загорелись квартиры в многоэтажных домах в микрорайоне Левенцовском. Информация о пострадавших уточняется. Спасатели также тушат возгорание на одном из промобъектов в западной части города. Слюсарь отметил, что в Ростове-на-Дону продолжается отражение воздушной атаки.