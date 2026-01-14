Бастрыкин поручил представить доклад об убийстве мужчины подростком в Приморье

Фигурант заключен под стражу, сообщили в пресс-службе СК РФ

ВЛАДИВОСТОК, 14 января. /ТАСС/. Председателю СК РФ Александру Бастрыкину представят доклад о ходе расследования уголовного дела и обстоятельств совершения подростком преступления в Приморском крае. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Приморскому краю Трубчику Э. А. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в Уссурийске Приморского края в новогоднюю ночь 15-летний подросток нанес удары по голове и телу 42-летнему мужчине, от которых тот впоследствии скончался. Следственные органы СК России по Приморскому краю возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Фигурант заключен под стражу, назначены комплексные экспертизы по уголовному делу.