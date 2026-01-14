В Ростовской области из-за воздушной атаки ранены четыре человека

Состояние пострадавших врачи оценивают как средней тяжести, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 января. /ТАСС/. В Ростове-на-Дону и Мясниковском районе Ростовской области из-за воздушной атаки получили ранения четыре человека, среди них - четырехлетний ребенок. Пострадавших доставили в больницу.

Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

"В результате воздушной атаки ранения получили четыре жителя Ростова и Мясниковского района, в том числе - четырехлетний ребенок", - написал он в своем Telegram-канале.

Пострадавших доставили в ростовскую больницу, врачи оказывают им необходимую медпомощь. Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести.