На Ставрополье БПЛА ВСУ пытаются атаковать промзону в Невинномысске

Работает ПВО, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров

СТАВРОПОЛЬ, 14 января. /ТАСС/. ВСУ пытаются атаковать беспилотниками промзону в Невинномысске на Ставрополье, действует ПВО. В местах падения обломков работают экстренные службы.

Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

"Противник пытается атаковать беспилотниками промзону в Невинномысске. Действует ПВО. В местах падения обломков работают экстренные службы. Прошу сохранять бдительность и не приближаться к обломкам сбитых БПЛА. Пользуйтесь официальными источниками информации", - написал он в своем Telegram-канале.