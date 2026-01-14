ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
На Ставрополье БПЛА ВСУ пытаются атаковать промзону в Невинномысске

Работает ПВО, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров
02:51
обновлено 03:03
© Ximena Borrazás/ Getty Images, архив

СТАВРОПОЛЬ, 14 января. /ТАСС/. ВСУ пытаются атаковать беспилотниками промзону в Невинномысске на Ставрополье, действует ПВО. В местах падения обломков работают экстренные службы.

Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

"Противник пытается атаковать беспилотниками промзону в Невинномысске. Действует ПВО. В местах падения обломков работают экстренные службы. Прошу сохранять бдительность и не приближаться к обломкам сбитых БПЛА. Пользуйтесь официальными источниками информации", - написал он в своем Telegram-канале. 

Владимиров, Владимир ВладимировичРоссияСтавропольский крайВоенная операция на Украине