На Ставрополье БПЛА ВСУ пытаются атаковать промзону в Невинномысске
02:51
обновлено 03:03
СТАВРОПОЛЬ, 14 января. /ТАСС/. ВСУ пытаются атаковать беспилотниками промзону в Невинномысске на Ставрополье, действует ПВО. В местах падения обломков работают экстренные службы.
Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
"Противник пытается атаковать беспилотниками промзону в Невинномысске. Действует ПВО. В местах падения обломков работают экстренные службы. Прошу сохранять бдительность и не приближаться к обломкам сбитых БПЛА. Пользуйтесь официальными источниками информации", - написал он в своем Telegram-канале.