СК: россиянина приговорили к 12 годам колонии за поджог военного вертолета
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Гражданин РФ Максим Семенов приговорен к 12 годам лишения свободы за поджоги военного вертолета и объекта компании мобильной связи по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью ТАСС в преддверии 15-летия со дня образования СК РФ.
"К 12 годам лишения свободы осужден Максим Семенов, который, действуя по наводке представителей украинских спецслужб, поджег объект компании мобильной связи, а также военно-транспортный вертолет", - сказал он. Бастрыкин подчеркнул, что СК привлекает к ответственности граждан России, которые встали на путь пособничества спецслужбам Украины.
Бастрыкин отметил, что СК России также реагирует на все факты преступлений в отношении российских граждан со стороны киевского режима или с его подачи. "Уголовное законодательство в полной мере позволяет привлекать в ответственности иностранных граждан, совершивших преступления в отношении россиян", - сказал он.
Полный текст интервью будет опубликован 15 января в 11:00 мск.