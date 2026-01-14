СК: россиянина приговорили к 12 годам колонии за поджог военного вертолета

Речь о Максиме Семенове, который действовал по наводке украинских спецслужб, уточнил председатель ведомства Александр Бастрыкин

Редакция сайта ТАСС

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин © Пресс-служба СК РФ

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Гражданин РФ Максим Семенов приговорен к 12 годам лишения свободы за поджоги военного вертолета и объекта компании мобильной связи по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью ТАСС в преддверии 15-летия со дня образования СК РФ.

"К 12 годам лишения свободы осужден Максим Семенов, который, действуя по наводке представителей украинских спецслужб, поджег объект компании мобильной связи, а также военно-транспортный вертолет", - сказал он. Бастрыкин подчеркнул, что СК привлекает к ответственности граждан России, которые встали на путь пособничества спецслужбам Украины.

Бастрыкин отметил, что СК России также реагирует на все факты преступлений в отношении российских граждан со стороны киевского режима или с его подачи. "Уголовное законодательство в полной мере позволяет привлекать в ответственности иностранных граждан, совершивших преступления в отношении россиян", - сказал он.

Полный текст интервью будет опубликован 15 января в 11:00 мск.