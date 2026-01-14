В городе Кемеровской области ввели режим повышенной готовности

Причиной стало превышение марганца в воде

КЕМЕРОВО, 14 января. /ТАСС/. Режим повышенной готовности введен в городе Тайге Кемеровской области из-за 14-кратного превышения марганца в воде. Об этом сообщил глава города Михаил Теремецкий.

"Введен режим "Повышенная готовность" в связи с превышением предельно допустимой концентрации марганца в исходной воде реки Яя на НФС (насосно-фильтровальной станции - прим. ТАСС) первого подъема. Во исполнение вышеобозначенного решения с 14 января 2026 года будет организован подвоз доброкачественной питьевой воды населению г. Тайга", - сообщил Теремецкий.

В городской администрации также поделились результатами лабораторных исследований воды из системы холодного водоснабжения. Так, количество марганца составляет от 1,02 до 1,42 мг/л при норме в 0,1 мг/л. В связи с этим администрация информирует население города, что нельзя пить водопроводную воду.