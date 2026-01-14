В Калининградской области раскрыли подробности первого убийства "гусевского маньяка"

Игорь Юферев с 1992 по 1997 год убил восемь человек, в том числе троих детей

Редакция сайта ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 14 января. /ТАСС/. Подробностями первого из восьми убийств жителя города Гусева Калининградской области Игоря Юферева поделились с ТАСС в региональном управлении СК РФ. В 2025 году удалось раскрыть преступление, совершенное им 33 года назад, сообщил руководитель калининградского управления Следственного комитета России Дмитрий Канонеров.

По раскрытию и расследованию тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных на территории региона в прошлые годы, следственное управление Калининградской области в 2025 году заняло первое место на Северо-Западе. Также сохраняются лидирующие позиции по всей России.

"В 2025 году вынесен обвинительный приговор Игорю Юфереву, который с 1992 по 1997 год убил восемь человек, в том числе троих детей. На момент вынесения приговора он уже отбывал наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима. Последний установленный нами эпизод его преступной деятельности одновременно является у него первым", - сообщил собеседник агентства.

Следствием и судом удалось доказать, что вечером 8 ноября 1992 года в городе Гусеве Юферев встретил незнакомую женщину, напал на нее, силой привел на берег реки, где изнасиловал и задушил. Затем он избавился от тела, выбросив его в воду. Убитой оказалась 46-летняя санитарка городской больницы, которая в тот вечер возвращалась домой после работы. Ее тело нашли в реке спустя 16 дней, 24 ноября. Сразу это преступление раскрыть не удалось. Однако спустя много лет, благодаря грамотно спланированной тактике допроса, оперативной работе, удалось наладить контакт с заключенным Юферевым, отметил Канонеров.

Обвиняемый дал подробные показания, признался в изнасиловании и убийстве санитарки. Он сообщил детали, которых непричастный к этим преступлениям знать не мог. Суд приговорил Юферева к 10 годам лишения свободы. Остаток жизни он проведет в колонии особого режима по ранее назначенному приговору о пожизненном заключении.