В Ростове-на-Дону потушили один из пожаров из-за атаки БПЛА на промзону

Второе возгорание локализовали, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 января. /ТАСС/. Один из пожаров в промзоне, возникший после атаки БПЛА в Ростове-на-Дону, потушен, второй локализован. В многоквартирном доме в Левенцовском микрорайоне города повреждены две квартиры, в других квартирах разбиты стекла, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

"По уточненной информации, из-за атаки БПЛА ночью загорелись здания промышленного и складского предприятий в западной промзоне Ростова. Один пожар потушен, второй к 05:30 утра локализован. В многоквартирном доме в Левенцовском микрорайоне повреждены две квартиры, разбиты стекла в других квартирах многоэтажки. Для жителей развернут пункт временного размещения", - написал он в своем Telegram-канале.