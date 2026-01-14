У Северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,0

Толчки зафиксировали на глубине 45 км под морским дном

Редакция сайта ТАСС

ХАБАРОВСК, 14 января. /ТАСС/. Сейсмологи зарегистрировали ощущаемое землетрясение у Северных Курил магнитудой 5,0. Об этом сообщили на сейсмической станции "Южно-Сахалинск" регионального филиала Единой геофизической службы РАН.

Толчки зафиксировали в 14:08 по сахалинскому времени (06:08 мск) в 88 км восточнее города Северо-Курильска на глубине 45 км под морским дном. Магнитуда составила 5,0.

Землетрясение могли ощутить в Северо-Курильске силой до трех баллов.