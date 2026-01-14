На внешней стороне МКАД в районе 27-го км опрокинулся грузовик

На месте работают оперативные службы города

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Грузовой автомобиль опрокинулся на внешней стороне МКАД в районе съезда №27. Об этом сообщил столичный дептранс в своем Telegram-канале.

"На внешней стороне 27 км МКАД (в районе съезда №27) опрокинулся грузовик. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.

Движение транспорта в районе ДТП затруднено. Водителям рекомендовали выбирать пути объезда.