На внешней стороне МКАД в районе 27-го км опрокинулся грузовик
Редакция сайта ТАСС
03:59
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Грузовой автомобиль опрокинулся на внешней стороне МКАД в районе съезда №27. Об этом сообщил столичный дептранс в своем Telegram-канале.
"На внешней стороне 27 км МКАД (в районе съезда №27) опрокинулся грузовик. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.
Движение транспорта в районе ДТП затруднено. Водителям рекомендовали выбирать пути объезда.