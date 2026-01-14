В 10 городах и районах Ростовской области отразили воздушную атаку

Повреждены квартиры в жилых домах Ростова-на-Дону, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 января. /ТАСС/. За ночь воздушную атаку отразили в 10 городах и районах Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

"За ночь воздушная атака врага отражена в 10 городах и районах Ростовской области - Ростове, Новочеркасске, Волгодонске, Боковском, Кашарском, Миллеровском, Мясниковском, Милютинском, Каменском и Усть-Донецком районах", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее Слюсарь сообщал, что в результате воздушной атаки повреждены квартиры в жилых домах Ростова-на-Дону. Для жителей поврежденной многоэтажки развернут ПВР. Спасатели также тушат пожар в промзоне в западной части города. В результате воздушной атаки ранения получили четыре жителя облцентра и Мясниковского района, в том числе 4-летний ребенок. Все четверо доставлены в ростовскую БСМП.