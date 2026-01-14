Бастрыкин: экс-сенатора Любимова обвиняют в получении взяток на 272 млн рублей

Председатель СК сообщил, что одна из полученных Николаем Любимовым взяток составила 252 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин © Пресс-служба СК РФ

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Бывший губернатор Рязанской области и сенатор Николай Любимов обвиняется в получении нескольких взяток на общую сумму более 270 млн рублей. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

"Установлены обстоятельства коррупционного преступления, совершенного бывшим губернатором Рязанской области и сенатором Российской Федерации Николаем Любимовым. Одна из полученных им взяток на сумму 252 млн рублей предназначалась за назначение на должность вице-губернатора и общее покровительство. Другие взятки в размере 12 и 8 млн рублей - за содействие в заключении госконтрактов на поставку медоборудования", - сказал он.

Басманный суд Москвы арестовал Любимова в декабре 2024 года по делу о взятке в особо крупном размере.

С 2010 по 2015 год он занимал пост мэра Калуги. С 2015 по 2016 год возглавлял Законодательное собрание Калужской области. С 2017 по 2022 год был губернатором Рязанской области. Также он занимал должность вице-президента Московского финансово-промышленного университета "Синергия". В сентябре 2022 года Любимов стал членом Совета Федерации от Рязанской области. 11 декабря 2024 года досрочно сложил с себя полномочия сенатора.

Полный текст интервью будет опубликован 15 января в 11:00 мск.