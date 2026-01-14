В Невинномысске из-за атаки БПЛА возник пожар в районе одного из домов

Пострадавших нет, сообщил глава города Михаил Миненков

Редакция сайта ТАСС

СТАВРОПОЛЬ, 14 января. /ТАСС/. Атаку беспилотников отражают в Невинномысске на Ставрополье. Один из БПЛА упал в районе жилого дома, возник небольшой пожар, пострадавших нет.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

Об этом сообщил глава города Михаил Миненков.

"Наши войны доблестно отражают атаку, идет противовоздушный бой. МЧС работает. <...> Очень жаль, что наш враг использует объекты для поражения жилые дома. Один из беспилотников упал в районе одного из домов по улице Баумана. Никто не пострадал. Жертв, разрушений нет, но сам факт. Сейчас место оцепили, небольшой пожар потушат. Отразили уже огромное количество беспилотников. Бой еще продолжается", - сообщил он в своем Telegram-канале.

Миненков призвал жителей не поддаваться панике и не выкладывать видео с мест падения обломков БПЛА.

Ранее губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщил в своем Telegram-канале, что ВСУ пытаются атаковать беспилотниками промзону в Невинномысске, действует средство ПВО. В местах падения обломков работают экстренные службы.