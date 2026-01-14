ФСБ показала видео задержания россиянки за подготовку теракта в Петербурге

По данным спецслужбы, задержанная готовила убийство сотрудника одного из предприятий ОПК в Ленинградской области

Редакция сайта ТАСС

© ЦОС ФСБ России/ ТАСС

ТАСС, 14 января. Центр общественных связей ФСБ опубликовал кадры задержания и допроса гражданки России, готовившей теракт в Санкт-Петербурге. Женщина дала признательные показания.

Ранее в спецслужбе заявили, что россиянка 1966 года рождения, проживая на Украине, была завербована Службой безопасности страны, прошла обучение диверсионной деятельности и готовила убийство сотрудника одного из предприятий ОПК в Ленинградской области. Прибыв в РФ через третьи страны, задержанная намеревалась изъять из тайника в Смоленской области огнестрельное оружие и самодельное взрывное устройство (СВУ). Теракт был предовращен сотрудниками ФСБ. У женщины изъяли пистолет Макарова, СВУ и средства связи.

Против задержанной заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 222.1 (покушение на приобретение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ. Женщину заключили под стражу. Осуществляются мероприятия по дополнительной квалификации противоправной деятельности по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205 (приготовление к тераку) и ст. 275 (госизмена) УК РФ.