С экс-сенатора Савельева требуют взыскать 600 млн рублей незаконного дохода

По данным Генпрокуратуры, недостоверные сведения о доходах позволяли ему сохранять статус сенатора и совмещать его с коммерческой деятельностью

Редакция сайта ТАСС

Дмитрий Савельев © Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Генпрокуратура требует обратить в доход государства более 600 млн рублей, принадлежащих бывшему сенатору Дмитрию Савельеву, в рамках антикоррупционного иска. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов Московской области.

В пресс-службе сказали, что исковое заявление "об обращении взыскания в доход государства" поступило в Одинцовский городской суд от первого заместителя генпрокурора РФ к бывшему сенатору РФ Савельеву. Первый заместитель генерального прокурора просит взыскать с ответчика в доход РФ 609 561 411 рублей как доход, который был получен "из непредусмотренных законом источников".

Как указывает Генеральная прокуратура РФ, в ходе проведения проверки установлено несоблюдение Савельевым в период осуществления своих полномочий ограничений и запретов, которые предусмотрены антикоррупционным законодательством. Будучи сенатором от правительства Тульской области, мужчина имел не предусмотренный законом доход, который скрывал от декларирования и контроля в нарушение положений федерального закона "О противодействии коррупции".

Согласно позиции Генпрокуратуры, предоставление недостоверных сведений о доходах позволяло Савельеву сохранять статус сенатора, а также совмещать свое должностное положение и коммерческую деятельность. Мужчина перевел активы, фактически принадлежащие ему, в теневой сектор экономики, после чего продолжил запрещенными способами управлять ими, извлекая несправедливые конкурентные преимущества ведения нелегального бизнеса, отметили в пресс-службе.