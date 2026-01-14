В Крыму проводят проверку после смерти новорожденного

Мать погибшего ребенка обвиняет врачей в халатности при оказании помощи и подделке документов

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 января. /ТАСС/. Минздрав Республики Крым проводит проверку работы сотрудников Перинатального центра республиканской больницы имени Н. А. Семашко в Симферополе после смерти новорожденного. Об этом ТАСС сообщили в министерстве.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в больнице ребенок умер спустя два дня после рождения из-за сепсиса, кислородного голодания и кровоизлияния в мозг. Мать погибшего малыша обвиняет врачей в халатности при оказании помощи и подделке документов.

"По факту оказания медицинской помощи данной пациентке проводится проверка", - ответили в Минздраве.