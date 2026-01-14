ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью почти 70 БПЛА за сутки

Вооруженные силы Украины выпустили более 20 боеприпасов

БЕЛГОРОД, 14 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали населенные пункты Белгородской области с помощью около 70 беспилотников и выпустили более 20 боеприпасов за минувшие сутки. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба региона.

"В Шебекинском округе по городу Шебекино, селам Архангельское, Белянка, Мешковое, Муром и Новая Таволжанка выпущено 3 боеприпаса в ходе одного обстрела и совершены атаки 12 БПЛА, 10 из которых сбиты и подавлены. В городе Шебекино от детонации беспилотника погиб мужчина", - говорится в сообщении.

В оперштабе добавили, что повреждены четыре частных дома, а также линия электропередачи, аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны России.

По Белгородскому округу ВСУ выпустили 10 БПЛА, повреждены 3 частных дома, хозпостройка и легковой автомобиль. Борисовский округ атакован с помощью шести беспилотников, в результате атаки БПЛА на автомобиль погибла мирная жительница, водитель ранен. По информации оперштаба, пострадавшему оказана помощь в Борисовской ЦРБ, лечение он продолжит в городской больнице №2 Белгорода, машина сгорела. Также повреждена линия электропередачи.

По Валуйскому округу ВСУ выпустили два боеприпаса и девять БПЛА, поврежден частный дом, по Волоконовскому округу - четыре беспилотника, повреждены частный дом и автомобиль. Населенные пункты Грайворонского округа атакованы с помощью девяти БПЛА и одного боеприпаса, в селе Смородино поврежден объект инфраструктуры, часть села временно остается без света. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны РФ. Повреждены три частных дома, в одном из домов загорелась кровля, пожарные ее потушили, также поврежден еще один объект инфраструктуры, хозпостройка и машина.

Краснояружский округ атакован с помощью 16 боеприпасов и 18 БПЛА, повреждена надворная постройка.