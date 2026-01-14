Отбывающего наказание челябинского экс-полицейского осудили по новому эпизоду

По совокупности приговоров ему назначили наказание в виде семи с половиной лет лишения свободы

ЧЕЛЯБИНСК, 14 января. /ТАСС/. Центральный районный суд Челябинска признал виновным в новом эпизоде взяточничества ранее осужденного бывшего начальника отделения экономической безопасности и противодействия коррупции Калининского района УМВД по Челябинску. По совокупности приговоров ему назначено наказание в виде семи с половиной лет лишения свободы, сообщили ТАСС в пресс-службе управления ФСБ России по Челябинской области.

"УФСБ России по Челябинской области совместно с региональной ОРЧ СБ ГУ МВД в ходе проведения следственных действий был задокументирован дополнительный эпизод совершения противоправной деятельности бывшим начальником отделения экономической безопасности и противодействия коррупции на территории Калининского района Челябинска УМВД России по Челябинску. После этого состоялся суд, фигуранта признали виновным в новом эпизоде. По совокупности приговоров ему назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы", - сказали в пресс-службе.

В УФСБ добавили, что фигурант будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. В качестве дополнительного наказания ему назначено 750 тыс. рублей штрафа. Кроме того, он лишен права занимать должности на государственной службе и в правоохранительных органах сроком на 4 года.

Как было установлено, новый эпизод взяточничества касается января 2022 года. По данным силовиков, сотрудник полиции получил через посредника взятку в размере 250 тыс. рублей от представителя коммерческой организации за возврат непродовольственной продукции, изъятой в рамках уголовного дела.

В апреле 2024 года бывший полицейский был признан судом виновным по п. "г", "е" ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий), ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Ему назначалось наказание в виде лишения свободы на 3,5 года со штрафом 300 тыс. рублей.