В Екатеринбурге мужчин арестовали за групповое изнасилование несовершеннолетней

Потерпевшая написала заявление в полицию

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 января. /ТАСС/. Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу троим мужчинам, обвиняемым в групповом изнасиловании несовершеннолетней. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

"Ленинский районный суд Екатеринбурга рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении Эдуарда Шафикова. Органами предварительного расследования он обвиняется по п. "а" ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней группой лиц по предварительному сговору). Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей по 11 марта 2026 года включительно", - говорится в сообщении.

Кроме того, суд арестовал еще двоих фигурантов этого же дела, Эльнура Гаана и Николая Силова, до 11 марта 2026 года.

По данным местных СМИ, Шафиков встретил на улице 15-летнюю девочку в состоянии алкогольного опьянения и решив воспользоваться ее состоянием, снял квартиру и привел туда несовершеннолетнюю, после чего туда подъехали его знакомые. Втроем они изнасиловали девочку. На следующий день потерпевшая написала заявление в полицию.